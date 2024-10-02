點先算差 百呎劏房3口家 高官夠膽嚟住吓！

取締定義指標恐單一 符面積下限唔當劣質 政府新一份《施政報告》半月後公布，各界聚焦取締劣質劏房及相關房屋政策，目前本港有約12萬個劏房單位，當中最少有兩萬間被指環境不佳。本報走訪了僑姐（化名）一家3口居住的百多呎劏房，一張雙層床、餐桌，加上洗衣機、雪櫃等傢俬雜物，房間靠右有一小格獨立廁所，廚房就在家門旁，出入只有一條窄小、僅容一人通過的走廊，僑姐坦言空間狹小使人壓抑，兒子也因而患上抑鬱症。按政府早前提出取締劣質劏房的構思，百多呎有獨立廚廁的劏房都不屬「劣質」，但像上述或不被取締的「優質」劏房，明顯並不適合3口之家居住，僑姐坦言「佢（政府高官）嚟住吓先知！」

環境狹窄 在家多數逼躺床 僑姐今年56歲，與65歲的丈夫和19歲的兒子同住。她坐在家裏唯一的椅子上接受採訪，記者只能站着交談，僑姐一家3口居住在唐樓劏房，全屋僅約百多呎，由於沒有空間，人若在家中大部分時間只能躺在床上，但劏房水電煤租金每月已需約5,000至6,000元。百多呎的空間其實一人居住已經很勉強，3人同居，再加上家具雜物等，整個空間頓變「劣質」。

僑姐談居住感受：「行路唔太方便，3個人一行入來，就肯定唔可以郁，一個人行（走廊）就得，兩個人行都撞呀！」訪問當日，僑姐的兒子外出、丈夫躺在床上，單位雖已開冷氣，仍感悶焗。

房內放了雙層單人床，但下格床一般要擠兩個人：「轉身都唔得」，桌子只有一張，兒子溫書溫到一半便要收起吃飯，椅子的高度又不符合，令兒子年紀輕輕已有腰背問題。

記者見牆上掛着一支結他，僑姐指兒子練琴亦只能坐在床上，又怕吵到鄰居，「大聲啲就要去公園，想培養興趣或發展都難。」

僑姐一家居住此處約5至6年，兒子以前開朗活潑，但入住劏房後漸漸變得沉默寡言，更患上抑鬱症，一家人也經常有生活上摩擦，吵架不斷又難以躲避，讓她十分難受又無辦法，質疑長期困住狹窄空間令家人心情不佳。

單位1劏4 遇火警難逃生 不過，僑姐最擔心的不只是健康，還有樓宇安全。她現居的劏房由一個單位劏成4戶，均有獨立廚廁，曾有鄰居試過發生小型火警，讓她十分憂慮逃生問題。她指家中雜物不少，有部分更懸掛在橫樑上，走廊窄、居住6樓，她與丈夫年紀大腿腳慢，若發生大型火災不堪設想。

僑姐輪候公屋已5年，期間並非沒有想過搬到過渡屋，但過渡屋居住年期短，她擔心未輪到公屋要再度搬遷，也難以照顧同區的奶奶。對於政府日前透露，劏房最低面積介乎7至10平方米，僑姐或被劃為住在「合格劏房」的一群，她就明言反對，「我覺得就唔合規格，太細啦！兩個人住都有病！佢（政府高官）夠膽嚟住過先知，住一日可能佢走添呀！」

今年施政報告即將公布，僑姐希望政府可助她上公屋，「畀個仔讀書有個希望，住得開心佢個心情就會靚啲，希望有個地方畀佢做功課，我就好開心啦。」記者梁皓芊