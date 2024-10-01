添煩增亂南亞幫 港府鍾意種惡果

一提起南亞幫、假難民，港人閃入腦海的想必是「禍港殃民」4個大字。無計，皆因這幾十年來，南亞幫、假難民儼然毒瘤附體，已成為本港治安心腹大患。事實上，本報對南亞幫、假難民禍港深惡痛絕，用了不少人力物力資源去追蹤報道，並建議於荒僻郊野建難民營關押之，不能任由他們以「行街紙」作違法行為從事黑工、受黑幫招募，黃賭毒無所不沾，敗壞本港治安。

撇除對本港治安的威脅，南亞幫、假難民滋擾民生的問題層出不窮。本報早在2020年便曾報道深水埗橋底南亞村遺禍社區20年，經6個政府部門多年推波卸責，幾經波折下才成功清拆。然而，記憶猶新，發生在深水埗的另一個噩夢又來襲了！《東呼即應》最近收到深水埗福華街某唐樓住戶投訴，稱大廈內經常有南亞裔人士將大量雜物堆放於後樓梯處，既不衞生又危險；有住戶甚至形容情況惡劣有如「難民營」。

這班南亞幫是否「假難民」不得而知，但在走火通道胡亂棄置雜物卻肯定是「真安全隱患」。《東呼》團隊到福華街唐樓視察，發現部分樓梯通道被雜物阻塞，其中通往天台的雜物，更多到把門口都壓得變了形，簡直觸目驚心。更離譜的是，業主向當局投訴，由食環到執法部門，每一個部門也彷彿「事不關己，高高掛起」，將個球拋來拋去，一個部門傳給另一個部門；最後還是由業主自掏過萬元找人清走雜物。

破財事小，最糟糕的是雜物清完又來堆過，沒完沒了，嚴重影響樓宇安全及衞生，萬一不幸真的發生火警，分分鐘同歸於盡。根據爆料者所說，上述情況其實已維持超過一年，甚至要自費請人來清理，可是，清理後雜物又再有，主要在地下及一樓以下，以及8樓以上，搬完又有，連梳化都搬上來，雜物堆至頂部，真的很誇張。除了天台，原來連到地下的後樓梯，雜物亦堆積到人走不過去。萬一不幸大廈發生火警，居民上樓也不是，下樓也不是，真正係逃生無門！

現在的問題是即使找清潔工清理，每次清潔費逾萬元，由業主立案法團付錢，而即使這樣繼續掏錢，也沒有一個解決的方法，試問立案法團又能付多少次？有住客又提到，就算向政府部門反映也是求助無門，業主立案法團曾通報食環署，對方也不理會，說這是私人地方；亦已報案，執法部門也說與他們無關！真不知道該找誰來處理？

事實上，正如有論者一語道破：明明上面北京阿爺，之後有港澳辦，無時無刻都𥄫實香港情況；之但係港府照樣放縱班南亞佬、假難民，真係𢱑晒頭，令人百思不得其解！呢呢呢，仲有吖！無論執法人員、消防、食環都係唔理相關情況，凸顯港府真係鍾意南亞佬，多過香港人！阿哈！真是一言驚醒香港人，一直以來，港府對南亞佬無任歡迎，以人權名義打開大門迎接，難怪假難民前赴後繼，來港後為非作歹，作奸犯科！港府近10年已豪花過百億元公帑養這班南亞佬、假難民，如今他們已成為尾大不掉的痼疾！這個毒瘤已愈養愈大，令香港永無寧日！堆積吓垃圾啫，小菜一碟而已！