龍七公：多管齊下 有序落實劏房清零

本港房屋問題由來已久，是社會「深層次矛盾」的核心問題之一，其中劏房問題是一個重要縮影。這個由港英時代遺留下來的問題，現屆政府一直努力解決。《施政報告2023》宣布成立「解決劏房問題」工作組，由財政司副司長黃偉綸和房屋局局長何永賢分別出任正副組長，冀為劏房居住環境設定最低標準、提出方案取締「劣質劏房」等。工作組8月已向特首提交報告及建議，特首提出了新元素給工作組考慮，包括近期在諮詢時收到的意見，要求工作組一個月內再提交研究結果。

任內第三份《施政報告》發表在即，特首近日再落區展開地區諮詢，表示政府解決劏房問題有3個原則，第一是希望劏房「清零」，第二是為劏房設立統一標準，第三是明白市民對劏房有適切需求，故政府會「分批處理」，並給劏房業主足夠時間進行政府要求的工程，強調「所有過程一定要有序」。

京官曾提出，2049年前香港要告別劏房。然而劏房問題錯綜複雜，阻礙重重，期望劏房清零能否做到？事實上政府一直表現出決心，在劏房問題上踏出第一步，令人期待在新一份《施政報告》中，看到解決問題的路線圖。劏房問題關乎數以萬計家庭福祉，希望劏房「清零」是一個合理目標。

75年前的聯合國早已將「適足居住權」列為基本人權之一，規定住房需有適切宜居的環境。近10年來，香港一直面對劏房激增困局，窮等人家苦苦蝸居於狹窄、空氣不流通、木蝨老鼠橫行、衞生惡劣的非人環境，更存在嚴重房屋安全及消防隱患，此等影像令人心痛，亦有損香港聲譽。

加強監管 檢討罰則 政府數據顯示，至今仍有約21.6萬香港居民住在10.8萬個劏房之中。有組織估算，全港約三成、即3萬多個劏房單位屬於應被取締的「劣質劏房」。這些劏房單位雖劣質，卻正容納約7萬居民，讓他們以最低廉價錢覓得片瓦遮頭。因此當局在落實取締「劣質劏房」時，須做好租戶安置工作，研究按資格編配至過渡性房屋或簡約公屋，確保租戶不會無家可歸。

筆者所屬政黨月前已提交《施政報告》期望，包括為劏房居住環境設立最低標準，如最少居住面積必須有7平方米，主要起居空間高度必須有1.8米、杜絕「閣仔房」及「樹窿房」、廚廁必須有分隔、劏房之間隔門須有耐火效能等。同時需設立計分制度及同步落實劏房登記制度，加強監管。另外檢討劏房租管條例，加強檢控違例個案，適時檢討增加違例者的罰則，研究確立起始租金等，以改善劏房環境。

劏房問題複雜，公屋供應、私樓樓價及租金、整體經濟及就業狀況等因素環環相扣，解決難度極高。筆者期望政府認真研究上述建議，在加速告別劏房的同時一併考慮劏房戶的就業問題，同時加強打擊濫用公屋及縮短輪候公屋時間，以穩步有序告別劏房。