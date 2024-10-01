笑看天下：何必讓戰事再拖下去

俄烏戰事持續逾兩年半，俄羅斯一直佔主導及取得優勢，烏克蘭總統澤連斯基卻一直埋首沙堆，無視客觀現實，沉醉在自己的所謂「勝利計劃」！

與其瞎折騰，倒不如放下身段，接受中國和巴西上周五在紐約聯合國大會提倡的烏克蘭和平方案，有關方案獲瑞士表態支持。中巴呼籲避免在俄烏戰爭使用或威脅使用大規模殺傷性武器，特別是核武器和生化武器，並支持衝突各方在《聯合國憲章》的基礎上，通過包容性外交和政治手段，達成全面、持久的解決方案。

然而，烏克蘭外交部對此和平方案卻表示無法理解，並稱總統澤連斯基提出的和平方案，才是「實現全面、公正和可持續和平的唯一途徑」。呢個世界，始終都係憑實力講話。烏克蘭對俄羅斯根本已無招架之力，美國再多的軍援也只能令烏軍挺多一陣，憑甚麼要聽你戲子總統的方案？

呢，英國《金融時報》上周五報道，經過多輪徵兵後補充部隊的烏軍新兵平均年齡為45歲，多達三分之二新兵在首次參戰數天內陣亡或負傷。由於烏克蘭冇復員法令，很少士兵獲准離開戰區休假或探親，有軍人形容參軍猶如購買一張單程票。戲子總統如果稍有一點惻隱之心，好應該務實些接受中巴提倡的和平方案。讓戰事再拖下去，只會令烏克蘭舉國更瘡痍滿目！

北韓領袖金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正指，西方國家不應低估俄羅斯的警告，形容澤氏的舉動如同玩火。誠然，烏克蘭要戰勝擁核軍事強國俄羅斯，根本係癡人說夢！金與正倒是快人快語：勸喻澤連斯基應及時下台，為世界和平與穩定作出貢獻！其實也為烏克蘭人民減少戰亂的痛苦。