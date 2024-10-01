撥亂反正：後來居上 前路難行

早前分析過日本自民黨總裁選舉，預計為3名「怪男」石破茂、小泉進次郎和河野太郎之爭，結果在首輪投票時領先的竟是女將──經濟安保大臣高市早苗。不過一如所料，在重男輕女的日本社會、由男性主導的日本政壇，暫時仍未準備好迎接歷來首位女首相。屢敗屢戰，今次已是第5度參選自民黨總裁的石破茂，在第二輪投票中反先勝出。

與美國民主黨兩代女總統候選人希拉妮或賀錦麗不同，高市早苗絕非主張性別平等的女權主義者，而是個徹頭徹尾的右翼保守派，包括堅持日本女性應婦隨夫姓，反對出現女天皇或女家外姓天皇等。高市的政治、經濟及民生政策主張，則與一手提攜她的已故前首相安倍晉三相近，猶如女版安倍。對於因應獻金醜聞而事在必行的自民黨內部改革，高市的立場亦是幾位主要候選人中最為保守，因而據報得到麻生太郎等黨內財閥支持。

不過，自民黨基層黨員及年輕議員要求改革的聲音是響亮的，因為再不改革就很可能會敗選。今年4月舉行的眾議院補選，受獻金醜聞困擾的自民黨輸掉了全部4個議席，間接促成現任首相岸田文雄下台（不再尋求連任）。眾議院最遲在明年10月舉行換屆選舉，高市及其支持者的保守立場隨時會將整個自民黨「攬炒」。因此原先支持小泉進次郎等改革派人選的黨員和議員，在次輪投票紛紛轉投了同樣主張改革的石破茂。

然而，即使集合所有改革勢力，石破茂的得票率仍只得53%。尤其他以特立獨行、不善溝通和批評多、建設少見稱，令人懷疑他是否有足夠能力和黨支持落實改革，讓選民重新信任自民黨；會否成為繼菅義偉及岸田之後，另一個弱勢、短命的日本首相？