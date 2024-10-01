自成一家：跨境買肉 堵不如疏

港人北上消費成風，連帶買餸回港亦成為潮流。香港海關今年頭8個月處理的非法進口受管制食物個案，已有1,324宗，遠超去年全年的1,019宗。這些受管制食物主要是指未經煮熟的肉類、家禽和蛋類。海關明言未來會加強執法。但依我來看，港人鋌而走險是因港深兩地生肉價格相差太大，正所謂堵不如疏，如何改革減少差價才是治本之道。

目前港深兩地的生肉差價極大，以500克豬肉為例，深圳超市約售21元人民幣，香港街市卻要四、五十港元，超市更要八、九十港元。香港生豬多是從內地進口，計算運費、屠宰費、檢疫等成本之後，自然比內地貴，但貴這麼多卻太誇張。根據去年的《香港統計年刊》，2012年香港豬扒的零售價是生豬批發價的3倍，到2022年已上漲至5倍，可見批發到零售之間的「食水」十分深。事實上，近年內地豬牛肉不斷降價，去年深圳豬肉零售價下降了三、四成，牛肉價格最近跌到了近5年來的低位。但無論內地價格如何下跌，香港的零售價都沒有跌，十分不合理。

有學者曾撰文分析，香港的豬肉這麼貴，原因是香港屠房存在壟斷樽頸，企業要向政府繳交特權稅，獲得獨家經營權。文章直接提出打破特權的主張，估算可以令香港豬肉價格減半。深一層思考：為何香港要設立壟斷專營的生肉入口制度呢？香港進口內地生肉要多一重檢疫，說到底是早年不信任內地的食物安全。

但現在內地食物安全規管已經有了很大提升，屠房受規管，在市場出售的豬肉亦要經過嚴格檢疫。若香港直接認可一些有安全保障的內地生肉供應商，容許他們出口到香港，香港肉價只會比深圳貴一點運費，到時港人就不會再去深圳買生肉了。