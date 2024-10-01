冰鑑春秋：全面洗地想掩蓋甚麼

媒體報道，賴清德在接見晉升將官時，由於女性幕僚傳遞錯誤訊息，將官沒有起立致敬，讓他勃然大怒，不僅當場訓斥，還氣得將手中資料摔在地上。消息傳出，不僅相關單位接連否認，還指稱兩家媒體竟同時報道此一內幕，顯然是刻意傷害賴清德威信，打擊國軍士氣。

然而早在9月25日，親民進黨的《自由時報》就已經有類似報道，只是當時用「小尷尬」一筆帶過。而軍方在澄清時，也並未說沒有發生過這件事，只是說報道「誇大渲染」，賴清德入場時「確有疑惑」，提醒相關人員應有儀節，絕對沒有摔資料。所以，這件事確有發生，不過中間的細節各家報道有所出入罷了。本來這只是小事，但這幾天民進黨多位公職人員不斷發文洗地解釋，記者出身的民進黨立委林楚茵還宣稱這讓她「新聞魂」上身，細查當天並沒有女性幕僚在場，僅有一位負責司儀的女性科員，這報道是要害慘這位科員嗎？跟着話鋒一轉指控媒體刻意塑造女性在軍方場合的負面形象，還表示認識賴清德的人就知道，他不是激情演出的演員，是性格沉穩的政治人物，誇張動作絕不是他的行事風格，意圖幫賴清德洗地。

先別提林楚茵想將話題轉到性別歧視根本白費工夫，問題在賴清德當年在立院破口大罵、打架鬥毆的畫面唾手可得，「賴神問童」等刻意造神的場面更是傳為笑柄，而擔任台南市長時長達230天不進議會的作風，更顯示賴清德不顧體制、跋扈囂張的行徑，誇張動作與激情演出向來就是他的風格，林楚茵是要大家複習賴清德是甚麼樣的人嗎？

而綠營為何努力要將一件小事洗白？恐怕是報道透露出賴清德與軍方將領間的矛盾，才是綠營最害怕民眾聯想，卻又正在發生的事吧。