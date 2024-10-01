強詞有理：烏軍單程票

特朗普形容烏克蘭總統澤連斯基是「史上最偉大的推銷員」，可謂恰如其分。戲子此次帶着「勝利計劃」訪問美國，人們不知道如何勝利，只知道他又從拜登政府那裏乞到80億美元額外軍事援助。也許是其嘴上功夫了得，也許是老美人傻錢多，反正他沒有白走一趟。

不過，戲子總統若以為多了這筆軍事援助就可以戰勝俄羅斯，那絕對是癡心妄想。連美媒也忍不住諷刺，其勝利計劃不過是新瓶裝舊酒，無法為俄烏戰爭帶來突破。有熟悉內容的美國高級官員形容，勝利計劃沒有任何創新之處，與其說是一個計劃，不如說是游說美國繼續源源不絕提供武器。可惜，不管美國提供多少武器，都改變不了烏克蘭失敗的命運。澤連斯基在聯合國大會上承認，烏克蘭全境發電廠的發電能力幾乎全被摧毀，僅剩3座核電站還在運行。眼看冬季即將來臨，烏克蘭民眾的日子怎麼過，戰場上的士兵怎麼撐下去，戲子到底想過沒有？

經過將近3年戰火的摧殘，烏克蘭已經國不成國，經濟基本崩潰，只能靠西方援助暫時支撐，但恐怕也撐不了多久。人命損傷更是可怕，有外媒指烏軍新兵平均年齡高達45歲，三分之二新兵首次參戰即陣亡或負傷，難怪有軍人形容參軍猶如購買一張單程票。試想想，這樣的軍隊如何打仗？如何勝利？

最可悲的是，烏克蘭好不容易從西方接收了6架F16戰機，其中一架還沒上戰場就墜毀，還有4架據說日前也被俄軍導彈摧毀，現在可能只剩一架。姑勿論此消息是真是假，烏軍企圖憑區區幾架F16從俄軍手上奪回制空權，無異於癡人說夢。更何況，美國至今不敢放鬆烏軍使用武器的限制，說穿了就是不敢與俄羅斯正面衝突，烏軍即使有F16也未必派得上用場。

烏克蘭要擺脫滅亡命運，唯一選擇就是先停火，再坐下來好好談。中國和巴西在聯合國大會提出和平方案，連瑞士也表態支持，卻被烏方嚴詞拒絕，其外交部更指無法理解瑞士的決定。其實最令人無法理解的是烏方的所謂勝利計劃，要求俄羅斯退出佔領的每一吋土地、支付烏克蘭重建費用、追究俄羅斯戰爭罪行等，不是做夢嗎？戲子喜歡做夢是自己的事，但並非人人都像他那樣天真，許多西方政客壓根兒不相信烏克蘭能贏得這場戰爭，只是迫於美國壓力而不得不敷衍一番。