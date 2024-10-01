坦言集：香港與戰爭

朋友說，我談烏克蘭戰爭與中東衝突已多，應談香港問題、中國短板。香港和內地對我們都是切膚之痛，不能忽視。但香港和內地問題多屬結構性質，已積累多年，也相互糾纏，不會容易解決。而國際大變引起的衝擊，香港與內地都避不開，影響重大，而且是迫在眉睫。

近來最擔心的是兩場戰爭。烏克蘭戰爭與中東衝突會否演變為地區大戰，引致世界大戰。擔心一是北約對俄羅斯的壓迫，會否演變為北約用烏克蘭名義進侵俄羅斯，引發歐洲大戰。美國和北約未必真的趁機侵俄，但如庫爾斯克那樣突襲，若俄抵擋不及，被長驅直進，即使不會攻佔莫斯科，形勢也已危急。俄羅斯激烈反制，會否動用核戰術武器？北約或許預料俄羅斯不會，而只會退讓一如最近北約不斷踐踏俄的紅線。但如估計錯誤，俄不顧一切地反撲，核戰至少會局部發生。

烏克蘭戰爭還可有美國總統大選的因素抑制。特朗普多會推動停戰和談，爭取諾貝爾和平獎。美國國內政治亦不容戰爭擴大，這可能與美國聯邦儲備局減息的影響相連，但會否觸發美國經濟衰退（停戰會打擊軍火商企業股價）就頗難預測，可至少戰爭受制，使歐洲和全球避開一劫。不過，特朗普會否勝選？

相對而言，中東的衝突是最令人擔心，因猶太復國主義的以色列政權之好戰有宗教根源，不能用常理推測。而以色列志在推翻伊朗政權，從而改變中東政局，也使以色列與伊朗的大戰難免。以伊大戰必然是伊朗系的勢力全面應戰，由加薩至巴勒斯坦，以至黎巴嫩，大半個中東料都陷入戰亂；敍伊和也門的內戰會乘機恢復。經濟方面會打擊油價等，但在政治上，中東戰爭是以伊爭雄，怕的是大國亦被捲入。美國未必是主謀，但絕對是夥同以色列，與之並肩作戰，美國不是主謀卻會利用機會重建中東霸權。伊朗敗則中俄在中東再無機會，特別是中國會是下一步被挑戰對象。中國在中東的外交部署便失卻作用，中國要承受更大的壓力與限制。

兩場戰爭都使國際經濟受困，中國放寬銀根難以獨力支持。對香港來說，戰爭的打擊有限，但戰爭結果若俄羅斯、伊朗敗則中國會面對重大危機，香港也免不了。這時候談香港經濟的結構問題與改革可能便是遠水救不了近火，失去時機。首先的是應對戰爭帶來的衝擊。