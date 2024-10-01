七旬的姐 載客捱撞剷壆俱傷

【本報訊】大埔一輛載客新界的士，昨晨被一輛客貨車追撞，致失控剷上石壆兼撞毀交通燈，的士頭尾均告損毀。七旬的姐與女乘客俱受傷，由救護車送院治療。差不多相同時間，元朗錦田一輛新界的士，懷疑收掣不及撞倒一名擬推單車橫過馬路婦人，幸好她僅受輕傷，由救護車送院後證實無大礙。

昨日早上近7時，一輛載客新界的士沿大埔汀角路駛至完善路交界時，司機減速收慢擬左轉往大美督。詎料，尾隨而行的一輛客貨車，懷疑收掣不及猛撼的士車尾，的士捱撞後失控衝前剷上路中分隔石壆後，車頭撞倒一支交通燈始停下。的士車頭及車尾俱損毀，姓蔡（72歲）女司機及一名姓趙（41歲）女乘客，分別胸口及右腳受傷感痛楚，先後由救護車送院治理。姓袁（42歲）客貨車司機無恙，在現場協助調查。

錦田綠的 撞傷過路婦 在差不多相同時間，另一輛新界的士沿錦田公路駛經四季名園對開時，意外撞及一名準備推單車橫過馬路的姓朱（60歲）婦人，她當場人仰車翻，腳部擦傷坐地待援，雜物亦散落地上。救護員到場替其包紮後，再由救護車送往博愛醫院治理，意外原因有待調查。