飼主控訴獸醫誤診離譜 癌犬生命倒數

抽組織化驗竟稱切腫瘤 已蔓延難拯救 有市民質疑獸醫拖延治療及其專業性，並列出多條罪狀。議員陸頌雄與屯門區議員馮沛賢以及毛孩服務關注組個案事主陳先生，於昨日就一宗疑似寵物醫療失誤之投訴召開記者會。陸頌雄指，現時香港獸醫管理局之紀律研訊制度並未完善，望決策當局及相關管理局能認真檢討有關機制並加強監管。事主陳先生更痛斥涉事獸醫，懷疑他違反《防止殘酷對待動物條例》，令其寵物遭受不必要痛苦。

寵物飼主陳先生表示，自己所養的犬隻於去年9月因黑色素瘤前往屯門A獸醫診所進行治療。在進行手術治療後，陳先生曾經向S醫生確認其犬隻情況，醫生稱黑色素瘤已經全部切除。其後S醫生通知陳先生，犬隻所患的黑色素瘤屬於惡性（即「癌症」），並讓該犬隻在去年9月至今年7月期間接受9次化療。

涉殘酷對待動物 今年8月，陳先生的犬隻出現嘔吐和血便症狀，S醫生診斷為胰腺炎並讓犬隻住院接受治療，但情況未有好轉且再次出現黑色素瘤。陳先生之後便換了寵物醫院進行治療。至今年9月，陳先生帶同犬隻到C診所進行診斷治療，該診所的醫生指，據S醫生於2023年有關切除腫瘤手術的報告顯示，S醫生並沒有為犬隻完全清除腫瘤，只是抽取組織化驗。目前犬隻的黑色腫瘤已經轉移，但癌症已蔓延至肺部，接受治療已經過遲，生命正處於倒數階段。陳先生稱，他在A獸醫診所一共花費了約20萬元作治療，惟有關黑色腫瘤治療成效令人質疑。

對於犬隻的遭遇，陳先生認為S醫生的行為或違反《商品說明條例》第7A條，惟獸醫為條例豁免人士；同時還涉嫌違反《防止殘酷對待動物條例》，懷疑S醫生延誤診治，令犬隻因患病所受的痛楚拖延至少8個月。

陸頌雄認為，獸醫、牙醫及西醫均為專業人士，豁免於《商品說明條例》，惟獸醫有關的紀律研訊判決和命令的網上發布期極短，一年後便可以於管理局的網頁中消除，令寵物主人會因此在選擇獸醫時缺乏可參考資訊，損害消費者權益。因此，陸頌雄建議，可倣效西醫及牙醫的做法，大幅延長管理局研訊委員會頒布的命令可查詢時間，加強公眾知情權。