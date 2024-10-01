積金供款蠶食月薪 工會促港府助基層

【本報訊】強制性公積金制度2000年年底實行，供款入息上下限脫離機制已10多年未有調整。有工會指住劏房、領最低工資的人士只有不足3,000元應付日常開支，指現時強積金供款下限不合理。有議員建議政府調整強積金供款入息上下限為5.1萬元和1萬元，又建議政府為低薪者「代供」強積金。

倡為月入不足萬元者代供 現時潔淨行業從業員只能勉強應付日常開支，香港環保物流及清潔從業員協會理事長林有貴舉例，假如有人拿最低工資、每天8小時、每月工作26天，月薪只有8,320元，該人士須繳付416元強積金供款，假若劏房月租5,000元，只餘下約2,900元應付日常開支。他指入息下限比最低工資水平還低，不合理。

議員黃國指當局曾表示在「積金易」平台運行後為收入低於供款入息下限的僱員及自僱人士代供5%的強積金，但仍未實行。他建議調整強積金供款入息上下限為5.1萬元和1萬元。他估算，有34萬本地僱員月入少於1萬元，代供強積金一年預算約為13至14億元，形容是「小錢辦大事」。

對於年紀大、欠缺投資知識的僱員，香港百貨商業僱員總會會務總幹事林志忠表示，他們管理強積金組合時會傾向選擇風險較低的保本產品，導致工友退休可能只有數十萬元，不足以應付退休生活。他要求有「保證回報高於通脹」的基金產品，做到保本增值。

黃表示政府須切實履行香港當家人、第一責任人角色，盡早推動「保證回報高於通脹」的強積金產品落地，讓追求保本增值、穩健回報的打工仔有選擇。