昂船洲現浮屍 證為早前跳橋男子

【本報訊】昂船洲對開有屍體漂浮。昨日凌晨1時許，一名女子與3名友人在海事處昂船洲公眾貨物裝卸區辦事處對開垂釣，期間發現離岸約10米海面，有一具人形物體漂浮，懷疑有人遇溺，遂報案求助。消防船趕抵現場，在海中發現一名背脊向天男子，隨即將其救返船上，經檢驗後證實已明顯死亡，其死因有待驗屍後確定。

釣魚女電筒照海面揭發 據悉，警員經調查後，證實死者為一名姓邱（53歲）男子，他於上周五（9月27日）晚上10時許，懷疑將座駕停泊在青沙公路昂船洲大橋路肩，其後跳橋尋短。有途經駕駛者發現私家車上空無一人報案求助，當時救援人員展開海陸空三路搜索，惟一直未有發現。事主生前疑受金錢問題困擾，不排除因而萌生死念。

發現浮屍的孫小姐表示，自己於前日晚上約9時許，與友人到上址垂釣，事發時正以電筒向海面照射，發現海上有人形漂浮物，始揭發事件。她續指，對發現浮屍不感懼怕，形容自己並沒有害人，還幫忙報案，期間更留意屍體漂浮情況，協助救援人員搜救。