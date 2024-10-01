學費不獲退還 顧客追舒適堡13.5萬

【本報訊】本地連鎖健身中心舒適堡早前宣布暫時全線結業。有消費者於上周五（9月27日）入稟區域法院，指2023年購買了總值逾22萬元的課程，但舒適堡提供部分課程後便結業，遂向舒適堡追討約13.5萬元。司法機構暫未就案件排期聆訊。

原告是香國偉，被告是Physical Health Centre Hong Kong Limited。入稟狀指，2023年7月9日及8月6日，與訟雙方簽訂書面合約，原告購買75節伸展課程、110節筋膜鬆弛課程，及100節重量訓練課程，總值約22.2萬元。入稟狀續指，原告即日付款，部分款項更是向銀行借貸得來。直至被告全線結業，原告仍有174.5節課程未上，涉款共約13.5萬元。今年9月19日，原告曾去信向被告追討損失，惟被告至今仍未還款，於是入稟區院追討約13.5萬元，以及是次聆訊所衍生的訟費。