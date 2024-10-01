12港人蛇案 兩男上訴獲釋 官：為公道下調刑期

上訴人 廖子文

【本報訊】12名香港人蛇偷越邊境事件中，其中兩人廖子文及鄭子豪，因涉於2019年管有汽油彈的半製成品等，被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。兩人早前認罪，連同因偷渡潛逃而被控妨礙司法公正罪，共判囚31個月。不過法庭及後得悉，因兩人已服畢潛逃案的刑期，無法與其他刑期同期執行，令實際刑期較原審判刑多出半年。兩人不服刑期上訴，上訴庭今年3月決定改判兩人即時釋放。上訴庭昨頒判詞解釋理由指，考慮到原審法官的原意、兩上訴人在相關時段一直行為良好等，不下調刑期屬不公道。

廖子文及鄭子豪就潛逃承認妨礙司法公正罪，被判入獄10個月。另外兩人承認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，分別被判囚27個月及28個月，控罪指他們於2019年9月30日，在灣仔駱克道一個大廈單位，管有玻璃樽、乙醇及汽油等。法官指示兩案部分刑期分期執行，經計算後兩人總刑期為監禁31個月。

據上訴方指，原審法官的原意，是要透過部分刑期同期和分期的命令，讓兩案的刑期，合共為監禁31個月。但由於妨礙司法公正的10個月已剛好完成，令原有的設想無法實現，以致連原審法官也在（後記）中指若然及早得悉以上的情況，便會在管有汽油彈判處兩人入獄21個月。

行為良好獲減刑 上訴庭昨日於判詞指，對行為良好的囚犯而言，能獲得三分一的減刑，也是一般預期。直至今年3月19日，即口頭宣判當日，上訴庭沒有從答辯方收到有關行為良好可獲減刑的任何陳詞。而在當時，有關《維護國家安全條例》的修訂又尚未生效，故裁定兩人上訴得直，一律改判為一個可以令他們即時獲釋的刑期。案件編號：CACC 115/2022