道士謀殺案 不滿遲起床 男被告推死者頭撞牆

【本報訊】自稱道士的男子於5年前涉嫌以驅魔為由，用假陰莖插21歲輕度智障女子的陰道，又把女子的頭撼向牆。女子最終倒斃在西貢龍尾村住所。道士被控謀殺及非禮，死者母親亦涉嫌協助或教唆道士非禮死者而被起訴。兩人不認罪，案件昨在高院續審。道士在警誡錄影會面中稱，事件揭發前一日，因死者遲起床又偷飲酒，他將死者的頭撼到牆上。之後他到神壇擲聖杯請示祖師爺，獲悉死者已仙遊。

兩名被告分別是男子張子材，他現年54歲，控罪書上報稱為中醫；以及女子吳馬如賡，她現年57歲。張子材被控於2019年9月2日謀殺女子吳恩宇。他另被控於2019年8月1日至2019年9月2日期間的某日，在西貢龍尾村路龍尾村131號非禮吳恩宇。吳馬如賡則被控於2019年8月某日協助和教唆張子材非禮吳恩宇。死者終年21歲。承認事實提到，死者患輕度智障、聽力及言語障礙。

庭上續播放男被告進行的警誡錄影會面。男被告指，他一向要求死者每日早上9時起床，惟在9月1日，死者到9時仍未起床。他遂叫醒死者，叫她坐在圓櫈上，把她的頭部推向牆壁約4次，打她腹部約3次。他指死者無還手，但眼神憤怒，男被告稱「唔好『倔』住我」及「坐好」。

灌飲白酒 擲聖杯揭仙遊 男被告在會面中續說，同日他發現一支購自武當山的白酒被打開了，他問死者有沒有偷飲酒，死者承認，男被告即稱「你係要偷飲酒嘅，我就畀晒你飲」，於是灌死者飲剩餘的酒。同晚10時許，他見死者伏在地上，沒有反應。翌日凌晨3時許，男被告見死者仍在地上。他搬死者上床，再到神壇擲聖杯請示祖師爺，獲悉死者已仙遊。

案件編號：HCCC 159/2021