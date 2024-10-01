的哥憂記分制惹不公 工會倡車廂裝錄影系統

【本報訊】《的士司機違例記分條例》上月22日起生效。有一名的士司機被法庭裁定干犯表列罪行，分別為濫收車費、兜客及沒有將的士計程錶設定於記錄位置，已經被記最高分數的罪行，即被記10分。

與乘客爭拗或易被記分 汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強昨在電台節目表示，不少行家都對記分制感到擔心。若與乘客因行程等問題出現爭拗及投訴，有可能會被記分。對於一些經常違規的司機，即使沒有記分制，業界亦同意需要處罰。他建議車廂內安裝錄影系統，對司機及乘客較公平，相信大部分車主亦會同意安裝。

記分制涵蓋11項與的士司機相關的罪行，按嚴重性被劃分為3級，分別給予10分、5分及3分；若的士司機干犯相關罪行而被判定額罰款或定罪時，會被記相應的分數，例如濫收車費、兜客等，均會被記10分。若司機在兩年內被記15分或以上，可以被取消駕駛的士資格；若屬初次被取消有關資格，停牌期為3個月，其後再被停牌則每次為期6個月。