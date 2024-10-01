港鐵中環海濱嘉年華 近8萬人參加

港鐵邀請約1.5萬名學生及家長在活動期間參與「Chill Fun 鐵路樂園」。

【本報訊】港鐵公司上月底一連5日在中環海濱活動空間舉辦大型嘉年華「Chill Fun 鐵路樂園」，吸引近8萬名市民參加。

邀NGO服務對象入場玩 在上周二（24日）的優先場邀請了包括香港傷健共融網絡、香港家庭福利會、樂苗基金等在內的非政府組織（NGO）合作夥伴率先入場試玩，由義工帶同一班視障人士、聽障人士及導盲犬入場，大玩拋圈、 擲飛鏢、保齡球等各種攤位遊戲，亦乘坐名為「Chill Fun 鐵路遊」的機動鐵路遊樂設施，享受乘坐機動小火車的樂趣。港鐵亦邀請多間非政府組織合作夥伴的服務對象以及中小學生和幼稚園學生參與活動，約1.5萬名非政府組織的服務對象、學生及家長在活動期間進場。

香港傷健共融網絡的經理林旭蕾指成員平時都較少到樂園遊玩或參加嘉年華，因此對於參加港鐵的嘉年華活動感到十分興奮，亦特別安排義工一對一帶領會員入場，讓會員享受更佳的遊玩體驗。今次的嘉年華內容豐富、多元化，場內機動遊樂設施及攤位遊戲亦照顧到一班視障及聽障人士的需要。

香港家庭福利會亦邀請了一班「老友記」參加嘉年華，Gloria、Teresa及Betty一同把握機會入場，並在8米高巨型充氣列車前打卡留念，她們認為「鐵路『區』樂部」巨型迷宮內展示了港鐵的發展足迹，感嘆港鐵由昔日的一條地下鐵路線，演變成現時四通八達的鐵路網絡。一班來自多元背景的樂苗基金True Colors Symphony樂團成員及其親友當日亦獲邀參加優先場，表演敲擊樂的小六學生蘇祉暐自小喜歡巴士，對於可以一睹在場展出的電動巴士表現得十分雀躍。