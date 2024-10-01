公屋「幸福設計」指引 明年推主題改善工程

【本報訊】房屋局及房委會早前推出「幸福設計」指引，作為日後新建公營房屋及現有屋邨翻新的參考和設計依據。房屋局向立法會提交文件，指在制訂幸福設計指引的同時，房屋署亦把握時間和善用恒常資源，率先在現有屋邨推出先導項目，融入和落實幸福概念，這些先導項目包括外牆粉飾及小型屋邨改善工程、園景美化工程，以及主題屋邨改善工程。

5試點項目料2027年完成 立法會房屋事務委員會下周一（7日）將召開會議，討論擬訂幸福設計指引及推行先導計劃的進展。房屋局的文件指「幸福家族•繽Fun屋邨計劃」至今已經揀選了20條屋邨進行，改善工程已於本年第一季度開始分階段展開，部分外牆粉飾工程亦陸續完成；「綠綠家園」計劃至今已經揀選了40條屋邨進行，園景美化工程已於本年第一季度開始分階段展開，部分綠化工作已經完成；至於「幸福先行•預試計劃」選定了5個試點屋邨，包括啟業邨、澤安邨、富山邨、水邊圍邨及美林邨進行主題改善工程，改善工程將於明年分階段展開，並預計在2027年內完成。

局方又稱，已逐步將幸福設計指引的概念加入正在興建的公營房屋項目之中，例如屯門顯發邨和業旺邨第二期等，這些新建項目最快將於今年年底落成。