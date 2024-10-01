超強颱風山陀兒 闖港800公里範圍 料直接威脅不大

【本報訊】超強颱風「山陀兒」已進入本港800公里範圍，天文台昨日中午發出特別天氣提示，指按照現時預測，「山陀兒」會橫過呂宋海峽，進入南海東北部，並在今日逐漸轉向偏北方向移動，明日登陸台灣南部，隨後橫過台灣，與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大，但受其外圍下沉氣流影響，今明兩日華南天氣酷熱。

季候風殺到 本周低見22℃ 天文台又預料一股東北季候風會在明日抵達廣東，屆時北風會逐漸增強，明日及後日該區風勢頗大，天文台會視乎本地風力變化，發出強烈季候風信號，受季候風影響，本周中後期本港天氣大致晴朗及乾燥，早晚稍涼，市區最低氣溫在攝氏22度左右，天文台提醒市民要留意天氣變化。

天文台預料今日早上氣溫約攝氏28度，日間乾燥及酷熱，市區最高氣溫約攝氏33度，新界再高一兩度，晚上氣溫下降至最低約攝氏26度。吹和緩西北風。明日北風逐漸增強，晚上高地間中達烈風程度。