團體辦活動 昨起3日免費搭渡輪

【本報訊】10‧1長假期開始，交通優惠昨日揭起序幕，包括免費搭電車、75折優惠乘搭港鐵等，其中香港中國企業協會舉辦「中企服務進社區-渡輪免費搭乘活動」，由昨日起一連3日，全港市民可以無限次免費搭乘天星小輪來往尖沙咀及中環或灣仔，飽覽本地標誌性的維港風光。

今日多種交通工具推優惠 此外，市民今天可免費乘搭電車，還可以75折優惠乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士；而小童乘坐城巴、新大嶼山巴士、九巴及龍運巴士的日間路線同樣免費。富裕小輪亦提早派發了各750張「中環-紅磡」及「北角-觀塘-啟德」的免費乘船券；10月1日生日的市民，可免費乘搭以上兩條航線，以及「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」航線。

而下周日，海事處將於中環八號碼頭的香港海事博物館舉辦「海事同樂日」，市民可以登上海事處最新巡邏船「海事1」和海道測量船「水文2」，近距離觀看行動船隻內的裝備。當日早上11時半及下午4時，將會有海上垃圾及油污清理示範。