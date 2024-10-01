智庫：申辦牌照政出多門 倡常設盛事辦統管

本港欠缺更大藍圖 難吸客消費損錢途 近年政府大力發展旅遊和體育盛事，有智庫指現時政府角色較為被動、缺乏系統性的策略規劃吸引賽事落戶香港，需要更高層級的辦公室協調與不同持份者，建議把現時的盛事統籌協調組升級為常設的盛事辦公室，有議員指本港應具備「搶盛事」的更大藍圖，從時間上組合不同活動、並將旅客消費拉長。同時，本港部分場地不適合進行更高層級的體育比賽，建議體育園開幕後逐步升級場地。

現時舉辦盛事涉及多個部門，而且須向不同部門分部申辦牌照，當中臨時公眾娛樂場所牌照可達42天處理時間。該智庫的研究報告建議設立恒常辦公室，為牌照事務作單一對接窗口，同時方便諮詢旅遊及體育業界。該智庫又指本港及新加坡都會安排體育、文藝及議會展覽在相近的日子進行，令效益最大化。

單靠M品牌資助活動不足夠 該智庫認為應在時間上配合不同活動，吸引國際旅客前來本港，同時協調周邊活動商圈，政府須有主動協調角色，又指旅行團一般難購買相關數量門票，因此較少安排周邊活動，故需要常設辦公室配合與旅遊業界溝通，本港應具備「搶盛事」的更大藍圖。

舉例指世界游泳錦標賽明年將會落戶新加坡，成本大約一億美元，而很多大型體育盛事需要投入大量資源承辦，單靠現有的資助項目，例如「M」品牌是不足夠，需要去到更高的層面，評估政府的財政狀況及預計經濟回報，甚至安排商界參與等，有關操作需要多個部門支持。

應逐步升級場地至國際要求 在場地方面，該智庫指現時部分場地未達更高層級國際賽事要求，但以往因其他賽事進行難以更新設施，期望啟德體育園啟用後可逐步更新，例如維園網球場的底線後餘地少於6.4米、部分場館照明不足，希望改善後能吸引更大型及更重要的賽事。

該智庫表示，各項比賽對場地要求愈來愈高，內地已有不少國際級場地，政府是時候深入討論場地升級轉型。但該智庫直言香港沒有資格舉行世界盃，放眼大灣區或有可能，因此政府須領頭以超越總會、體育界的能力對外合作及宣傳。