織織復織織 織髮無起色 禿頭上海仔劉海太疏 回春乏術

【本報訊】一直受禿頭問題困擾缺乏自信的黑幫「和勝和」前坐館「上海仔」郭永鴻，今年7月13日在尖沙咀被捕前，被揭事前在寶勒巷一間織髮中心進行織髮療程，職員事後向本報記者證實上海仔是顧客，惟不願透露詳情。記者昨再度往織髮中心向職員了解，惟職員稱非由她負責不清楚，只透露一般收費過萬元。據悉，上海仔近年經常光顧織髮中心，惟被捕後多次曝光仍未見「起色」，疑因太疏落回春乏術。

經常光顧尖沙咀織髮中心 記者在案發後向織髮中心查問上海仔織髮情況，職員表示：「哦！郭生，OK呀佢，整頭髮之嘛。織髮？係呀係呀……」被問及他下次何時再接受療程時，職員稱：「無㗎……無㗎」至於他花了多少錢？職員稱：「唔清楚！」之後不願多談。本報記者今晨再重訪織髮中心向職員查問上海仔花了多少錢，職員指：「咁我唔清楚，因為唔係我跟。」

被問及上海仔是否已完成療程？職員回答：「我真係唔清楚，唔知點答你……」職員只透露，有關療程視乎每個人的織髮範圍，一般收費過萬元，進行療程次數則以成效而定，如顧客完成療程，日後亦可返回中心進行保養護理或理髮。

曾車站仆倒 禿頭隨勢盡露 郭永鴻長年受禿頭困擾，不時在公眾場合梳理掩飾，卻不自知欲蓋彌彰，醜態盡現。2020年11月22日，身負多罪的郭永鴻在潛逃逾兩年半後返港被捕，其後獲准以20萬元保釋。2021年1月6日，郭永鴻向執法部門報到後，先由多名大漢護送乘坐七人車離開，然後疑為撇甩記者，轉往港鐵東涌站登上列車。

「逃亡」期間，郭永鴻直衝坐在關愛座，又裝作淡定掏出一把梳整理稀疏的劉海，禿頂盡現眼前。郭永鴻及手下在南昌站落車，急急腳欲轉乘的士，途中他疑在上樓梯時太心急，因而在眾目睽睽之下仆倒，其禿頭亦隨勢一露，狼狽不堪。