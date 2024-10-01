上海仔涉藏武被捕 頭耷耷第二度報到

同行黑漢「出手」 舉機反拍記者妨新聞自由 黑幫「和勝和」前坐館「上海仔」郭永鴻，今年7月因涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，經執法部門通宵扣查後獲准保釋候查，期間須定時定候返執法部門報到。上海仔原定9月19日報到，基於行動需延期近兩周，昨下午由數名身穿黑衣的大漢及律師代表陪同下，第二度前往尖沙咀警署報到。據了解，上海仔經續保後，須於本月28日再到警署報到。

下午近4時，一身白衫白褲打扮的上海仔，頂住一頭稀疏的劉海，由3名黑漢陪同下步入警署。上海仔等候執法部門人員辦理續保手續期間，同行的黑漢則在報案室等候。不過，本報記者正常合法採訪期間，同行黑漢發現被拍攝後，以手機反拍記者，企圖影響及妨礙記者正常採訪，有阻礙新聞自由之嫌。

3黑漢陪入警署 逗留約45分鐘 上海仔在一名身穿恤衫、相信為律師的男子陪同下辦理手續，各人逗留約45分鐘後，約下午4時40分離開步出警署，匆匆登上一輛私家車離去。上海仔一行人之後驅車前往中環，落車後匆匆步入四季酒店。期間，因酒店職員阻撓查問，上海仔坐升降機後不知去向。

案發於今年7月13日晚上6時30分，上海仔與另外4名男子於尖沙咀寶勒巷9至11號對開一輛私家車上，形迹可疑被警員搜查，人員在車上搜出木棍及金屬棒，隨即拘捕郭永鴻及其餘4人（25至66歲）。他被扣查近48小時後，准以一萬元保釋候查，期間上海仔報稱不適，由執法部門安排送往伊利沙伯醫院就醫。上海仔於8月20日首次返警署報到，之後因行動理由延至昨日報到。