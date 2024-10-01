醫健：成視在人：為患埃塞俄比亞 消滅砂眼助救盲

我們早前有介紹過傳染性眼疾「砂眼」是全球失明主要原因之一，它會令患者的眼瞼內翻，睫毛不斷刺傷眼球，導致失明。埃塞俄比亞是砂眼肆虐地區之一，對於當地兒童來說，感染風險高得驚人，估計近40%的9歲以下兒童感染砂眼。當中偏遠村莊內的一對姊妹Neima和Sitra，接受奧比斯當地工作者檢查後診斷出砂眼。

Neima和Sitra分別僅得3歲及6歲，她們的父母發現兩人的眼睛有異樣，經常發紅、腫脹及流眼水，有時痛至無法睜眼。這些眼睛痛苦令她們無法正常上學及與同輩玩樂，外出接觸陽光時也要遮蓋眼睛。她們的父母擔心女兒們終有一日會失明，惶恐不安，於是帶她們前往衞生站檢查。

抗生素可治療早期症狀 好消息是，幸好求醫及時，透過適當護理，早期砂眼可以用簡單的抗生素治療，而這些抗生素費用不到一美元。奧比斯免費為這些孩童提供治療，以免病人的眼疾發展成睫毛倒生，不斷刮傷眼球。

在埃塞俄比亞，消滅砂眼是奧比斯重要救盲工作，我們希望有更多人的慷慨支持，令更多孩童獲得適切治療。簡單的一支抗生素，便能令他們免於失明，健康地成長。

奧比斯