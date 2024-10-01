增4退伍軍人症個案 今年迄87宗

【本報訊】本港上周（9月22至28日）新增4宗退伍軍人症個案，患者年齡介乎60至67歲，全部均有長期病患，其中3宗屬社區感染，一宗為輸入個案。當局指截至上周，本港今年暫錄得87宗退伍軍人症個案，強調市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。

根據衞生防護中心公布，3宗社區感染個案患者均為男性，包括兩名66歲患者，分別居於東區及沙田，以及一名67歲居於灣仔的患者；輸入個案則涉及一名60歲女患者，潛伏期內曾到內地。中心表示，正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。

退伍軍人症是由退伍軍人桿菌引起的傳染病，該菌可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。截至上周日，本港今年暫錄得87宗退伍軍人症個案，去年及2022年則分別錄得121宗及80宗。中心提醒，男性、50歲以上、吸煙、酗酒和免疫力弱人士較易感染，供水系統保養欠佳、居所使用舊式供水系統、使用電熱水器、按摩池或溫泉等，亦可能增加患病風險。