縫針涉虐兒 4歲女危殆仍臥床 兩仁濟員工首提堂

12‧23再訊 准保釋禁離港 仁濟醫院於今年5月疑發生醫療事故，一名4歲女童接受頭部傷口縫合手術期間突心臟驟停，留醫瑪嘉烈醫院兒科深切治療部，至今仍危殆臥床。當日參與縫合手術程序的女護士及病人助理，被控對所看管的兒童虐待或忽略，案件昨在沙田裁判法院首次提訊。兩名被告暫毋須答辯，法庭應控方要求，將案件押後至12月23日，期間兩人續准保釋。

兩名女被告分別是張天穎（26歲，註冊護士）及尹美君（62歲，二級病人服務助理）。兩人在9月28日被捕，並於昨日到法院應訊。兩人被控於2024年5月25日，在香港身為超過16歲而對一名4歲的女童，即Ｘ負有監護、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略Ｘ，其方式可能會對Ｘ帶來不必要的苦楚或健康損害。

控方需時索女童醫療報告 控方昨申請將案件押後12個星期，以便繼續調查，包括索取女童醫療報告、相關醫院紀錄，以及證人的進一步口供。辯方沒有反對押後。就保釋方面，控方不反對兩人繼續擔保外出，但希望法庭施加一系列條件。裁判官最終批准兩名被告以一萬元保釋，期間不可離港、不可接觸證人，及每周到警署報到兩次。

醫務衞生局上周表示，對於今次不幸事件中女童的情況，感到極度難過。醫管局臨床團隊會繼續積極為女童提供適切治療，並持續與家屬保持密切聯絡，以提供及時支援。涉案兩人將被暫停職務，醫院將遵循現行的人力資源政策處理此案。自今年5月25日至今，該病人一直在瑪嘉烈醫院的兒科深切治療部接受治療。她目前仍依賴鼻胃管餵食和呼吸機治療，病人情況仍然危殆。醫院管理局對病人及其家人深切關注，並將繼續全力提供適切的治療及支援。案件編號：STCC 3973/202