東呼即應：網民投訴熄匙如廁車長 反被「公審」一面倒籲體諒

【本報訊】有網民發文投訴指巴士車長於行車途中人有三急，停車上廁所，結果劇情大逆轉反遭「公審」，其他網民強調情況緊急應該多加體諒；另外網傳行車紀錄儀片段，司機高速行駛期間突然有路人「飆」出，幸減速及時沒有撞及，十分「牙煙」。

亂過車路險被撞 行人致歉 有網民於社交平台上載一張巴士停車的照片，指當時他一上車司機便熄匙，表示自己肚痛急忙落車，反問「仲有得咁？」不過其他網民一面倒支持車長，狠批香港「西客」動輒投訴，認為沒理由肚子疼上廁所也要被人「公審」；亦有人質疑樓主，是否上班期間不用上廁所，促請趕快「道歉求原諒」。

另外，亦有網傳「車Cam片」顯示，有行人在無過路設施下強行橫行車路，險被高速行駛的車輛撞到，幸好司機反應夠快來得及減速，才沒有釀成意外。不過片段最後卻見路人氣定神閒，還向司機舉手「致意」，似乎是「道歉求原諒」，卻被諷刺是否以為自己「內力」足以「震開」接近的車輛。