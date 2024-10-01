假難民蠶食庫房 12年耗百億公帑

【本報訊】假難民為禍本港，每年浪費逾10億元公帑處理他們滯港事務，甚至有不少滯港人士做黑工，搶港人飯碗。根據當局財政預算，於2024至2025年度用於審核聲請和處理有關/上訴/呈請的預算開支達3.64億元、公費法律支援涉及1.44億元，加上其他費用總計每年度相關開支高達11.5億元。在過去12個年度內，本港為滯港免遣返聲請人耗費的開支更逾百億元。

本港由2022年12月7日起更新遣送政策，入境處一般可在聲請人的司法覆核個案被高等法院原訟法庭拒絕後，執行相關遣送行動，從而提高遣送聲請不獲確立者的效率及加大遣送力度。

不過，港府說一套做一套，一直對提出聲請的人士「非常慷慨」，在他們留港期間提供「人道援助」，包括臨時住屋、食物、交通及基本公用設施等。據資料顯示，2023至2024年度（修訂預算），社會福利署為12,351名免遣返聲請人提供人道援助，開支達5.8億元；2023至2024年度首九個月，入境處每年遣返聲請被拒者返回原居地總成本，2023至2024年度（修訂預算）為5,700萬元。

轉售食物援助圖利做黑工 假難民除了浪費公帑外，亦涉利用「援助」獲取食物後轉售圖利。除此之外，他們又被揭發經常搶本地居民飯碗，不時在外賣平台、裝修中單位、住宅大廈、餐廳及商場等從事非法勞工。