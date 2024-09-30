龍七公：政策多管齊下 提升的士服務

的士司機違例記分制近日正式生效，涵蓋11項相關罪行。若的士司機干犯相關罪行而被判定額罰款或定罪，會同時按嚴重性被記相應的分數。若兩年內被記15分或以上，該司機會被「釘牌」。我相信政策對不良司機具有一定阻嚇性，同時亦認為違例記分制只是第一步，要促進的士行業與時並進、健康有序發展，政府和業界要多管齊下，才能從整體上提升的士服務質素和行業形象。

善用科技 減少爭拗 早在違例記分制推行前，有部分司機就擔心乘客濫用投訴機制，加大司機工作壓力，同時亦有人擔心處理投訴個案時舉證困難，容易有爭議，令行政程序冗長。我理解業界的憂慮，去年審議相關條例草案時，當局就強調記分制要經過執法部門搜證、法庭定罪才會記分，不會因為有人投訴就記分，令司機無辜被扣分。而要從根本上解決司機和乘客各執一詞的情況，我認為要善用科技手段，立法強制所有的士安裝中央雲端攝錄系統。

事實上，內地、澳門和國外早有成功先例。由當局統一標準和使用規範，在車廂內安裝攝錄系統，有關數據及錄影片段以加密方式自動傳送及儲存於雲端系統，只有獲授權人士可檢索該等片段，保障司機和乘客私隱。有錄影片段為證，司機的不當行為將無所遁形，亦不用擔心乘客的無理投訴，可有效保障司機和乘客的權益，並可短期內提升的士營運、安全和服務。據悉澳門於2020年推行中央雲端攝錄系統後，的士相關投訴數字至少減少七成，頗有成效。

此外，安裝攝錄系統可減少個別司機濫用保險索償的情況，長遠可促使的士保費降低。現時保險公司面對交通意外索賠個案，即使審視資料過後認為初步資料有可疑，如果沒有明顯證據證明涉及騙賠，都需要批出相當程度的賠償。而攝錄系統可提供完整準確的數據，保險公司在處理的士索償時有更充分的證據作為參考，減少遭受騙賠的風險。當政策實行一段時間，有數據證實騙賠損失明顯減少，相信能降低的士保費。

政府年初已啟動研究，探討在的士車廂內安裝攝錄系統的可行性。的士業界亦已凝聚共識，普遍贊同此措施保障司機和乘客雙方的利益。我促請政府當局盡快開展立法程序，早日令多方得益。

要杜絕行業內的一小撮「壞分子」，除了要對司機的不當行為和罪行提高罰則，以及利用科技加強規管，從源頭上識別不良司機亦相當重要。我一直促請政府整合運輸署、警方數據，聯同的士業界整理的士司機資料，設立「租用的士司機中央資料庫」，包含所有的士司機的年齡、駕駛經驗、涉及交通意外及不良操守紀錄等資料。中央資料庫可為的士車主、車行、管理人等業內持份者，在租車給司機時提供參考，減低潛在風險。同時可讓保險公司根據相關資料進行更準確的風險評估，以釐定合適保費。