笑看天下：好戰嗜殺且狡猾多端

中東局勢已然失控，今後一段長日子必定係一個火藥庫！以色列上周五晚發起斬首行動，擊斃64歲黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉。真主黨確認納斯魯拉死訊，但矢言繼續對抗以色列、支持加薩和巴勒斯坦以及捍衞黎巴嫩國家和民眾。伊朗最高精神領袖哈梅內伊則表明以伊朗為首嘅「抵抗軸心」所有成員都將支援真主黨對抗以色列，強調會為納斯魯拉之死報復。不過，在以軍定點清除策略下，除去多名真主黨軍事領導層，已令黎巴嫩真主黨整個指揮鏈土崩瓦解。

以色列總理內塔尼亞胡好戰嗜殺且狡猾多端，黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉，一直被視為以色列頭號敵人，內塔尼亞胡處心積慮欲除之而後快，無奈納斯魯拉十分低調，行蹤飄忽不定，只有極少數親信才知其確切去向。今趟內塔尼亞胡巧設「聲東擊西計」，英媒指，佢前往美國紐約出席聯合國大會其實係詭計，其訪美目的係欺騙納斯魯拉，令佢覺得內塔尼亞胡不在以色列，應不會下令以軍行動，豈料佢喺聯合國大會發表演說後3小時，就在酒店內與身處特拉維夫的以色列國防部長加蘭特視像通話，批准以軍轟炸貝魯特，士兵隨即就位執行任務。接近真主黨消息人士稱，以軍空襲夷平6幢建築，出動一支攜帶地堡彈的F15戰機轟炸，每個地堡彈重達一噸，可穿透數呎混凝土和數十呎泥土，襲擊範圍方圓數千平方呎，確保今趟的斬首行動萬無一失。