冰鑑春秋：韓國瑜小心又上當

民進黨現在好似雙頭馬車，黨主席賴清德下令立院黨團總動員和在野拚搏，行政院長卓榮泰卻頻頻示好，除了拜託黨團加強溝通，還放話要「拜訪韓國瑜」尋求協助，似乎在玩紅臉白臉的老套遊戲。

在野黨退回總預算要求重編，照理說身為少數的民進黨，從一開始就應該積極協商，以便讓總預算付委審查。但民進黨選擇的卻是另一條路，一方面透過網軍大量散布謠言，聲稱藍白故意讓政府停擺，破壞憲政體制，各種公然說謊的「梗圖」在網絡流竄。另一方面賴清德親自要求全員全程參與黨團會議，立法院會、程序委員會、8大常設委員會也都要全勤。展現毫不妥協向在野黨全面開戰的態勢，黨團總召柯建銘甚至放話不排除釋憲，要用司法權強行干預立法權。

與此同時，卓榮泰卻忽然「求見」韓國瑜，希望得到溫暖回應，這是卓榮泰個人的鴿派主張？還是民進黨又在挖坑給韓國瑜跳？照理說，行政院故意不編立法院決議通過的預算，就算真有實際困難，也應該事前溝通。但卓榮泰在提出總預算案前根本毫無動靜，現在才說要拜訪，顯然並非真心。何況，國民黨黨主席是朱立倫，黨團總召是傅崐萁，韓國瑜主要權責在主持議事進行，對在野黨團的主張原則上不能干預，試問卓榮泰找他到底要做甚麼？

卓榮泰不找朱立倫，不跟傅崐萁、黃國昌拜託，連跟在野黨立委餐聚博感情都不做，卻在這個節骨眼去找韓國瑜，就是想將爭端導引到韓國瑜頭上，藉此喚醒綠營支持者乃至中間選民對他的仇恨情緒，再做一波政治操作。對韓國瑜來說，最好的應對方式，就是請卓榮泰直接找朱立倫、傅崐萁與黃國昌，千萬別答應單獨會面，否則謠言又將四起，再度上了民進黨的大當。