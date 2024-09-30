強詞有理：大時代來臨

近年西方不斷唱衰中國經濟，「見頂論」、「崩潰論」甚囂塵上，結果一次次被打臉，中國經濟不但絲毫沒有崩潰迹象，反而展現出強大的韌力和潛力。近日中央多個部委聯合推出重磅組合拳，提振經濟，穩定增長，金融市場聞風而動，重現多年不見的大升市，且有龐大成交量配合，可見這輪大升市並非一時虛火。單計上周五，滬深兩市總成交超過1.4萬億元人民幣，香港股市更創出4,457億港元成交額的歷史紀錄，比以往任何一次「大時代」更壯觀。

難怪之前一直唱衰中國股市的外資大戶紛紛轉軚，表明將「無上限增持」中國資產。他們的理由很簡單，中國股票比美股便宜太多，中國大盤股的市盈率是單位數，增長率卻是雙位數，反觀美國標普500的市盈率已達29倍，納斯達克100指數的市盈率更高達近40倍。最關鍵的是，論經濟潛力和前景，中國顯然比美國更值得看好。春江水暖鴨先知，外資大戶不會無緣無故轉軚。

過去幾年中國股市低迷，資產估值低殘，與實體經濟嚴重脫節，固然有各種內外原因，包括經濟增長放緩、樓市泡沫爆破，以及地緣政治緊張、西方唱衰、外資禁足等等。但主要還是中國監管當局主動調控所致，為的是在美國高息環境下去槓桿、擠泡沫，以免引爆金融危機而被美元霸權收割。如今看來，這些調控措施已達到預期效果，美國不但無法收割中國，自己反而支撐不住，不得不開始減息。在這次金融博弈中，中國顯然已度過最艱難的時刻，即將迎來新一輪大發展。

2008年爆發全球金融海嘯時，中國推出4萬億元人民幣刺激經濟，主要是投放於基建和房地產。而這次推出重磅組合拳，則主要是為了重振資本市場，增強投資和消費信心，兩者有明顯的區別。正如有評論指出，資本市場重現牛氣，既可以更合理地服務於實體經濟，為企業提供融資平台，也可以產生財富效應，改變居民寧可儲蓄不肯消費的取態。當然還可以吸引外資尤其是非美體系資金流入，加快人民幣國際化進程。

這是盲目樂觀嗎？不必爭辯，時間將會提供答案。中國領導人曾說過：「中國從不賭美國輸，美國也別賭中國輸。」這不是隨便說說而已，過去已有無數事實證明，西方可以唱衰中國，但千萬不要做空中國，否則必將碰得焦頭爛額。