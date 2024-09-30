野豬過路捱的士撞 5口家1死1重傷

途人大嗌「唔好」 司機疑「聽唔到」 香港仔兩大3小野豬家庭，前晚在香港仔水塘道斜路覓食期間被一輛的士猛撞，部分野豬受驚四散驚逃，亦疑有野豬慘遭輾過。有「車Cam」拍下事發一刻，聽到有途人在野豬走過馬路時，已舉手示意停車兼大嗌「唔好呀」，惟的士司機似乎「聽唔到」警告，依然無停車兼撞向野豬家庭，將牠們捲入車底險將其滅門。警員到場經調查後，證實野豬一死一重傷，案件列作「交通意外無人受傷」，其後通知相關部門把野豬檢走。

前日晚上約7時半，一個兩大3小的野豬家庭，在香港仔水塘道近香港仔賽馬會普通科門診診所外馬路，往香港仔中心方向慢步落斜覓食。期間一輛上斜往石排灣方向之的士懷疑收掣不及，直撞向該野豬家庭。

有「車Cam」拍下意外經過，並將影片上載到社交網，片中顯示有途人舉手示意停車，並且大嗌「唔好呀」，可惜未能喝停的士司機。

車Cam直擊 網民質疑「有心」 此時，途人目擊的士衝過野豬群，隨即驚呼「黐線㗎」，野豬受驚亂竄奔逃，可惜亦難逃劫難，有野豬被捲入的士車底。涉事的士懷疑一度煞車後，司機繼續踩油上斜，片段至此結束。警員接報到場經初步調查後，懷疑姓張（71歲）司機收掣不及，的士撞向一群野豬，事故中一隻野豬當場死亡，另一隻野豬受重傷，其餘野豬則散去。案件列作「交通意外無人受傷」，相關部門派員檢走受傷及死亡的野豬。

影片惹來網民熱議，有人直斥的士司機「真係正×街」、「點會咁大聲咁大動作都睇唔到，啲人遞手截車佢會唔會睇唔到吖？更何況乘客都有同佢講前面有一家野豬！擺到明有心啦，×街的士佬」、「真係嬲到講唔到任何嘢！希望報應盡快落番個司機度」。

另有人覺得野豬家庭可憐，「一家五口野豬好慘被的士撞」、「虐殺動物，不嬲都係政府部門唔願做嘢、或低刑罰，甚至無刑罰，不用負責任而縱容出嚟嘅。試吓重刑，香港交通意外率、虐殺率必定瞬間直線下降」。