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元洲仔公園海面 男子溺斃
事主送往大埔那打素醫院搶救後不治。
【本報訊】昨晨近8時半，大埔元洲仔公園對開海面上有人形物體漂浮，途人發現後報案求助。
救援人員趕至現場，在海面救起一名年約60至70歲男子，他上身赤裸、身穿黑色短褲，昏迷由救護車送往大埔那打素醫院搶救，惜終證實不治。
警員在現場沒有檢獲遺書，其身份及墮海原因有待調查。
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