澳門消息：無法提現 「男友」失聯始揭受騙 網戀被氹投資虛幣 3女共失87萬元

【本報綜合報道】澳門3名女子於網上交友時疑墮投資騙局，投資虛擬貨幣後無法提現懷疑被騙，合共損失約87萬澳門元。當地的執法部門正對案件展開調查。

3名事主在9月20日至22日期間先後報案指疑受騙。其中一案的中年女事主於去年4月透過互聯網認識一名男子，並發展成網絡情侶關係。

事主得知「男友」擅長投資虛擬貨幣，於去年4月21日按對方的指示開設投資帳戶，同月28日向帳戶注資本金。但其後事主發現投資帳戶被凍結，經查問後客服指事主資金來源「有問題」導致帳戶被封，事主聯絡「男友」查詢，但問題一直未有解決。

「客服」稱續注資可「解凍」帳戶 平台「客服」隨後聯絡事主，聲稱只要繼續注資便可「解凍」帳戶，事主未虞有詐，多次存款但帳戶一直無法解封。直至近日她與「男友」失去聯絡，懷疑被騙，報稱損失32.5萬澳門元。

另外兩案情節與上述案件相似，兩名當地女事主於今年7月下旬分別認識「男網友」後投資虛擬貨幣，最終無法提現亦與「男網友」失聯，分別損失30萬澳門元及25萬澳門元。