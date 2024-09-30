醫健：藥到病除：睡覺時常打鼻鼾 是睡眠窒息症嗎

阻塞性睡眠窒息症是一種最常見與睡眠相關的呼吸障礙。患者在睡眠時會因呼吸暫停而短暫出現窒息的現象，患者會在窒息時醒來，醒後會回復正常呼吸並再次入睡。一般而言，年紀較大、男性、身形肥胖以及吸煙人士患有阻塞性睡眠窒息症的機會較高。

雖然80至90%的患者有打鼻鼾的徵狀，但事實上有鼻鼾習慣人士中只有少於50%患有阻塞性睡眠窒息症。除了睡眠時會發生窒息、喘氣以及打鼻鼾外，其他較常見徵狀包括白天過度嗜睡，且偶爾會出現早晨頭痛。由於睡眠質素太差，患者早上起來時都會感覺疲倦，就像沒有熟睡似的。

循多頻道測試診斷 要準確地診斷阻塞性睡眠窒息症，多頻道睡眠測試，可測量患者心率、呼吸頻率、血氧飽和度、有否存在打鼾、鼻鼾音量、身體位置，以及任何異常的身體運動或發聲。睡眠專家將分析有關數據，以檢測是否存在任何異常。有趣的是，若患者通常在夜間工作，該測驗可以在白天進行。對於疑似患有阻塞性睡眠窒息症但風險較低的患者，也可以選擇在家進行測試。

在睡眠測試期間，若患者被觀察到於仰臥時會出現更嚴重的徵狀，應嘗試以側臥睡覺。此外，研究顯示多做運動也可顯著改善睡眠質量。最後，患者求醫時也應告知醫生其阻塞性睡眠窒息症的病史，避免使用可能導致嗜睡的藥物。在日常生活中，患者應避免飲酒，否則可能加劇白天嗜睡的問題。在白天嗜睡的徵狀得以控制前，患者切記要避免駕駛汽車，因於駕駛時入睡的風險太高。香港醫院藥劑師學會 藥物教育資源中心