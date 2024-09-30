南丫島快艇墮海 男子亡

【本報訊】昨日下午1時許，有渡輪職員於南丫島東北石角咀燈塔對開報案，指一名男子在離岸約100米海面的一艘小型快艇上暈倒，面部朝向海面。

救援人員趕往現場拯救，將姓陳（62歲）事主救起後，再由救援船載回岸上，但陳男已陷入昏迷，立刻交救護車急送瑪麗醫院搶救，其後證實死亡，其死因有待剖屍檢驗後確定。