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南丫島快艇墮海 男子亡
涉事男子於快艇上昏迷，惜告不治。
【本報訊】昨日下午1時許，有渡輪職員於南丫島東北石角咀燈塔對開報案，指一名男子在離岸約100米海面的一艘小型快艇上暈倒，面部朝向海面。
救援人員趕往現場拯救，將姓陳（62歲）事主救起後，再由救援船載回岸上，但陳男已陷入昏迷，立刻交救護車急送瑪麗醫院搶救，其後證實死亡，其死因有待剖屍檢驗後確定。
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