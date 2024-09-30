上門追租捱打 業主傷眼

【本報訊】大埔汀角路19號富善花園一名52歲男業主，昨日中午12時許，疑因追租問題與男租客爭執，期間有人以言語恐嚇事主，並出手襲擊打傷其眼部。警員接報到場經初步調查後，以涉嫌「刑事恐嚇」及「普通襲擊」，拘捕該名姓徐（44歲）男租客，他已被扣留調查。事主則清醒由救護車送往大埔那打素醫院治理。