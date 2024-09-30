9月30日(一)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月30日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
上門追租捱打 業主傷眼
業主到富善花園單位追租時遇襲。
【本報訊】大埔汀角路19號富善花園一名52歲男業主，昨日中午12時許，疑因追租問題與男租客爭執，期間有人以言語恐嚇事主，並出手襲擊打傷其眼部。警員接報到場經初步調查後，以涉嫌「刑事恐嚇」及「普通襲擊」，拘捕該名姓徐（44歲）男租客，他已被扣留調查。事主則清醒由救護車送往大埔那打素醫院治理。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20240930-0930_00176_225/上門追租捱打--業主傷眼
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc