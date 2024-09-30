歹徒折15旗杆 列刑毀案

【本報訊】昨日清晨近6時，有市民途經南昌街石硤尾邨服務設施大樓對開，發現15面掛在路邊鐵欄的五星旗及區旗的旗杆折斷，懷疑被人惡意毀壞，於是報案求助。警員趕至調查，並聯絡相關部門人員到場拆除損毀的旗杆，案件列作「刑事毀壞」，暫未有人被捕。