連環非禮8校服少女 20歲色狼被拘

【本報訊】兩名分別14及16歲女中學生上周四（26日）報案，指她們當日早上7時半至8時上學途中，在深水埗桂林街、福華街一帶被一名中國籍男子從側面熊抱及觸碰胸部非禮，男子得逞後逃去無蹤。警員翻查附近閉路電視錄影，發現該男子於同一時段亦非禮另外至少6名穿着校服的女學生。

經進一步調查後，前日在福華街一單位，以涉嫌「非禮」拘捕一名姓劉（20歲）本地男子，並檢獲他犯案時所穿的衣服。據了解，疑犯從事飲食業工作，沒有前科，情緒也沒有問題。執法部門呼籲，若有人於上周四早上7時半至8時正，在桂林街、福華街及欽州街一帶，曾遭該男子以上述手法非禮、或目擊風化案件，可與執法部門聯絡提供資料。

老翁狎途人 保釋期間再犯案 此外，昨日中午12時許，一名32歲女子途經土瓜灣九龍城道與上鄉道交界，懷疑被一名老翁非禮而報案。警員到場經調查後，以涉嫌「非禮」拘捕該名姓廖（86歲）老翁，他已被扣留調查。據悉，廖翁與日前在區內多次非禮女途人案有關，在上周三（25日）被捕後獲准保釋候查，至昨日懷疑再度犯案。