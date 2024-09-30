功夫茶：女士人肉霸位舉手阻攔 司機街頭倒車街尾停泊

【本報訊】網上流傳片段，有男子企出馬路唱K，認真牙煙，有片段則顯示某女士「人肉霸位」，阻止後車前進，以便同行友人從街頭後退到街尾泊位。另有片段顯示有男女在街上大吵大鬧，不但充斥粗言穢語，雙方更有動手。

道路怪事多 男子拎咪高歌 片段顯示，一名男子將馬路當成其「私人K房」，拿着咪高峰當街高歌，不但開大音量對他人造成滋擾，其他道路使用者更可能為避開而發生意外，實在令人不齒。

另一條行車紀錄儀片段則顯示，有司機開着座駕轉入一個彎位時，馬路中突然出現一名女性，儼如執法部門「Madam」般打着手號指揮交通，細看原來是替友人擋着後方車輛，友人則倒車泊位。

亦有一段目測是於邊境口岸拍攝的片段顯示，有人發生口角兼動武，過程中粗言穢語橫飛，其中一名男子更貌似被對方一句粗口激怒，憤而動手推搡，旁邊有身穿反光衣的人員試圖勸架，一名女子更以身體擋住其中一人，大呼「唔好打啦」，而拍攝者則將整個「低B」過程盡收鏡頭。