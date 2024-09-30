疫後經濟下行 政府：減息改善市場氣氛

【本報訊】疫後本港經濟復甦不似預期，資產市場表現不濟。美國聯儲局早前宣布減0.5厘，財金官員指隨着利率下調周期開始，以及內地公布多項大力支持經濟的政策措施，近日金融市場氣氛顯著改善，港股更創出單日成交4,000多億元的新紀錄。

財金官員昨在網誌中強調政府不斷鞏固和提升香港國際金融中心的獨特優勢，敢於創新試新、積極求變。由於金融市場氣氛改善，該官員重申本港經濟正穩步向前發展，指政府近年透過各項「引進來」及「走出去」的政策和活動，為本港開拓更廣闊的市場和商機，增添新的發展動能。

官員出訪歐洲推廣香港 對於上星期先後出訪西班牙馬德里和英國倫敦之行，該官員指向當地政商界介紹香港最新發展及大灣區發展新潛力等，又指兩地的政商界對香港傳統及新興金融服務感興趣，亦對於如何利用香港去推動在中國與亞洲的業務發展，表現非常積極。

該官員認為近年外訪有助了解當地政商人士眼中的香港，可讓港府更準確擬訂推介香港的策略。