管理MPF 積金局籲勿太着眼宏觀數據

【本報訊】近年投資市況波動，積金局主席劉麥嘉軒昨提醒打工仔在管理強積金時，須小心辨別和理解市場上不同的強積金相關資訊，並指若過分着眼於「大圍市況」的宏觀數據，對計劃成員規劃退休保障未必有太大參考價值。她建議計劃成員應參考更切身的個人化資料，按自己的人生階段和風險承受能力，為退休保障制訂適當的投資策略。

按個人情況訂投資策略 劉麥嘉軒發表網誌指出，強積金制度整體投資回報，是反映400多萬計劃成員集體投資決定的平均數，只是一個概括的統計數字，與成員個人投資回報並沒有直接關係，強積金制度整體年率化淨回報，與個別基金種類的年率化淨回報，存在相當差異，例如強積金制度自實施以來的整體年率化淨回報為2.8%，而股票基金和混合資產基金的平均年率化淨回報，分別為4.1%和4%；在同一基金種類內的不同基金，表現亦會有差距。

她續指，強積金相關資訊可分為3個層次的「資料金字塔」，最底層資料反映強積金制度的整體回報率及不同基金種類的平均回報數字，是宏觀數據資料；第二層資訊包括基金詳情及表現等資料，鼓勵打工仔挑選強積金基金時參考。至於頂層資訊是個人投資組合的最新情況，包括帳戶收支、結餘、投資回報等，在檢視強積金時最具直接參考價值。隨着「積金易」平台啟用，所有強積金資訊將會一目了然，打工仔可善用平台進行管理。