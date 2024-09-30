製造業轉型 拓智能微工廠增競爭力

【本報訊】隨着地緣政治的轉變和科技發展，本港製造業面對關稅影響供應鏈的問題。生產力促進局首席數碼總監黎少斌昨日在電台節目表示，競爭愈見劇烈下，要應付客戶對可持續發展的要求，需發展「智能微工廠」，用最小空間發揮最大產值。

黎少斌透露，現時客製化小批量成為製造業新常態，極端情況下可能每款產品只生產一件，引入智能技術能解決問題。生產力局已協助企業發展60多條智能生產線。有製衣廠由原本40多部人手操作的機器，變成現時只需3人就可運作所有機器。

黎又稱，生產力局設立的「新質生產力展館」，目的是為了向各行業介紹「新質生產力」及新質生產力的重要性，通過不同技術及智能微工廠的示範，鼓勵更多企業走向「新質生產力」的發展。他又指，由製造業衍生出的製造服務業有很大商機，尤其可持續發展已形成一種需求，認為香港要捉住商機，利用香港本身很強的製造服務業，拓展範圍。

下月辦科技博覽諮詢 生產力局首席市場總監馮嘉寶在節目上亦稱，中小企在智能化的過程中，面對較難申請政府資助、難以建立品牌，而技術及科技升級轉型亦欠缺支援，公司對環境、社會和公司治理（ESG）認知不足。該局下月底會舉行「政府資助與科技博覽」提供即場諮詢，協助中小企在智能化過程申請各項資助，並提供數碼轉型方案。