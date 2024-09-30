焚化爐將落成 環團憂燒垃圾產毒物

【本報訊】本港首座垃圾焚化爐I‧PARK1預計明年落成運作，垃圾體積焚化後可大減九成。環保署表示I‧PARK1每日料產生265公噸爐底灰，將送往堆填區棄置。而I‧PARK2目標於2030年代初投入運作，合計每日產生約1,465公噸廢灰，會運往其他地方作資源化利用，根據環評報告廢灰將用於循環再造低碳綠色建材，並推動有關物料應用於本地工務工程。不過有環團指，垃圾在焚化後會轉化成毒性甚高的殘餘物，爐底灰亦含有毒物質，混入建材或會影響人體健康。

署方表示，爐底灰經處理後所產生的骨料一般適合用作低碳水泥、非結構混凝土骨料，以及路基墊層骨料等，正與相關部門探討發展本地資源化，利用爐底灰所產生骨料的可行性。

環保署指爐底灰可作建材 署方亦會視乎未來爐底灰就本地資源化利用的實際情況，探討在其他地區資源化利用的需要及可行性。

惟綠惜地球助理環境事務經理陳永傑指，焚化爐的爐底灰含重金屬，甚至致癌物質二噁英，即使全程密封亦要小心處理，政府應交代更多細節，確保處理過程不會影響公眾健康及污染環境。他又指垃圾在焚化過程會轉化成毒性甚高的殘餘物，而爐底灰被指含有毒物質，混入建材或會釋放到環境，甚至影響人體健康。