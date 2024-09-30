配合三跑運作 T2擴建後分階段啟用

【本報訊】耗資1,415億元打造的香港機場三跑道系統項目，預料今年11月底啟用，每小時的航班升降量，最多可增加五成。但當初為配合三跑運作，斥資約129億元擴建的二號客運大樓（T2）縱使完工仍未能同步啟用。機管局表示，會因應客運需求分階段啟用。

斥資129億 仍未竣工 本港機場8年前動工的第三條跑道在前年11月已作為新的北跑道，而原本的北跑道在新跑道啟用後關閉翻新至今年重開，一直未有確實日期。據悉，機場三跑系統最快11月28日全面啟用，屆時會提升機場容量，飛機升降量可逐步增至每小時102架次，長遠2035年滿足每年1.2億人次及1,000萬公噸貨運量。

但當初為配合三跑運作，斥資約129億元擴建的二號客運大樓（T2）縱使完工仍未能同步啟用，有報道指因為現時一號客運大樓的處理量即使三跑啟用後仍足以應付，所以二號客運大樓未必會與三跑啟用同步開放。機管局指會因應客運需求分階段啟用。

本港機場的客運量及航班升降量，至今一直未回復至疫情前水平。根據民航處數據，今年首8個月有23.7萬多班航班升降，比疫情前2019年同期少近17%，客運量就有3,480多萬人次，較去年同期多約44%，但仍比2019年同期少超過30%。

以全年數據計，現階段再多一條跑道或供過於求。機管局早前亦就此評估，局方認同以現階段客量或影響三跑使用量，但同時每日高峰期的飛機升降量亦正穩步恢復，貼近疫前水平，認為仍需啟用三跑。機管局稱，上月單日最高飛機升降量回復至疫前90%。