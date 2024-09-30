殘奧奪佳績 硬地滾球代表獻技

【本報訊】香港代表團在巴黎2024殘疾人奧運會上取得3金4銀一銅的佳績，其中硬地滾球代表隊更囊括3金兩銀。香港殘奧硬地滾球隊各成員及教練昨出席「滾動獎牌夢」球技展示日，運動員即場示範精彩球技，同時分享今屆殘奧比賽的艱苦過程，吸引大批市民駐足圍觀。

香港殘奧硬地滾球代表隊眾代表成員何宛淇、龍子健、梁育榮、謝德樺、張沅、楊曉林，以及教練團隊，不但即場示範精彩球技，更廣邀市民一同學習硬地滾球，切磋過招。現場亦設有展覽區，市民可了解硬地滾球的用具。

分享追夢經歷 高低起跌 硬地滾球代表隊「六朝元老」梁育榮更聯同妻子兼教練施珊珊女士，而何宛淇亦聯同丈夫兼教練李榮傑共同分享他們一路同行、互相扶持的感人經歷。兩位教練表示，見證另一半追逐夢想、屢創佳績，心中充滿驕傲與感動，而梁育榮及何宛淇亦感謝摯愛及家人陪伴經歷高低起跌，全心照顧令他們無後顧之憂地追夢。

中國香港傷殘人士體育協會執行委員呂家祈表示，明年12月舉辦的「全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會」的硬地滾球比賽將於香港舉行，屆時會派出更多運動員出戰，希望市民繼續支持香港運動員。