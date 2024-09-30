十大最「美」教師出爐 表揚奉獻 傳播正能量

黃美琪副校長

【本報訊】香港教育工作者聯會舉辦「十大最『美』教師選舉」，以表揚教師默默付出及奉獻的精神，發揮正能量，並倡導社會重視尊師重教的良好風氣。大會選出十位表現傑出的師德楷模，並於昨日舉行頒獎典禮。其中一位得獎者黃美琪副校長，藉着鼓勵一名學生加入升旗隊，通過積極訓練和投入社區服務後，不但培養了他的責任心和提升了自信心，更將該學生及母親原本與學校的緊張關係變為互信互協。

助提升自信 讓學生感受愛 另一位得獎者余浩然主任，則訴說了他於26年前初出茅廬於深水埗任教時成為一班「小霸王」的班主任，以「抱抱精神」讓學生感受到何謂愛，並一直將這份精神延續至後來在黃大仙任教，以至現在於屯門任教的生涯之中。

教聯會副主席兼十大最「美」教師選舉召集人梁俊傑感謝所有默默付出的得獎教師，又指教育是傳承文明、培養下一代的根本途徑。而面對繁重工作和不斷提高的要求，老師們仍用心照顧每位學生，此份責任感亦值得學習。梁指教聯會舉辦十大最「美」教師選舉，正是為了讓默默耕耘的老師成為榜樣，在社會宣揚良好師德，為教育界傳播正能量。

余浩然主任