董之英爆校政風波 教局追報告查過錯

遲報名學界賽 校方前老師互指摘 仁濟醫院董之英紀念中學早前因學校遲交報名表，令學生未能參加學界足球比賽，引發校方與前體育科主任互相指摘。教育局回應指，會就事件進行調查並要求涉事學校呈交報告，如發現涉及校方處理不當或教師專業失德，定必嚴肅跟進處理。教育局副局長施俊輝昨日出席電台節目時指，管理層與前線員工有緊密溝通相當重要，學校日常運作當中，校長都必然要與老師、主任及副校長有不少溝通，被問到以往如何跟進教師和校長的溝通問題，他指一般不會參與太多校方的日常運作，「交番畀學校去處理。」

根據《小學概覽2024》，本學年小學共縮68班小一，其中4間學校更大減兩班，施俊輝表示，當局已在近九成半的公營小學實行小班教學，但因有部分校網人口多學位少，需分派部分學生跨區上學。他亦表示，當局會視乎每個校網情況，盡量行小班教學的教學策略。他指小班教學最重要是提升教學質素，不是為應對學生人數減少。

視乎出生率 擬定縮班殺校計劃 施俊輝指需視乎本地的出生率，及適齡學童人口每年的變化來擬定面對縮班殺校的計劃。而近兩年透過高才通、專才等計劃的其他地方人士來港工作，會帶小朋友來港讀書，該部分學生或會分散到各年級就讀，或有部分為插班生，當局在學位分配上會作出適應安排。

而開學半個月已有3宗學童輕生個案，施俊輝指出，當局現有3層應急機制、醫教社同心協作計劃，另外由上學年推出的4R精神健康約章亦有繼續進行，而本學年開學前亦有與校長會及家長教師會聯會舉辦活動。他指家長作為守門人角色，留意小朋友的情況及如何應對壓力很重要。

施俊輝續指近年亦有加強在家長方面進行宣傳，當局透過一個正向家長計劃，在暑假的時候舉辦不同的活動如靜觀等，冀推動家長與子女有傾訴、愉快的時光。另外當局亦有開辦講座，冀在同學身邊的老師、家長及同學都可築起保護網，發揮守門人角色。